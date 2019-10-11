Генпрокуратура требует взыскать у чиновника Росавиации имущество на 19 млн рублей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура России подала иск в Тушинский суд Москвы о взыскании в доход государства имущества супруги начальника управления Росавиации почти на 20 млн рублей как неподтвержденное легальными доходами. Об этом ТАСС сообщили в Генпрокуратуре.

"Тушинский районный суд Москвы принял к производству исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в доход государства имущества, приобретенного супругой начальника Управления правового обеспечения и имущественных отношений Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) на неподтвержденные доходы", - сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проведенной в конце 2018 года прокурорами в Росавиации проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции был выявлен факт приобретения супругой чиновника дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, стоимость которого превысила совокупный трехгодичный доход их семьи.

В связи с этим Генпрокуратура потребовала от главы Росавиации провести процедуру контроля за расходами начальника управления и членов его семьи, в ходе которой подтвердился факт приобретения нежилого помещения в Москве стоимостью свыше 14 млн рублей и автомобиля стоимостью почти 5 млн рублей. "Законность происхождения денежных средств, на которые было приобретено данное имущество, в рамках проведенной проверки не подтверждена", - отметили в Генпрокуратуре.