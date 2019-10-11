В Бресте открыли памятник Пушкину

БРЕСТ, 11 октября. /ТАСС/. Трехметровый памятник поэту А. С. Пушкину торжественно открыл в пятницу посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в центре Бреста. Это подарок Российского военно-исторического общества по случаю 1000-летия основания города и 220-летия со дня рождения классика.

Расположился памятник в новом сквере рядом с улицей, носящей имя другого всемирно известного поэта - Адама Мицкевича. Как отмечается в зачитанном послании министра культуры РФ Владимира Мединского, памятник должен олицетворять истину: "судьбы братских народов России и Белоруссии неразрывны, они скреплены общей многовековой историей, нерушимой дружбой".

Выступая, российский посол подчеркнул важность открытия бюста Пушкина, отметив, что тем самым "подтверждается культурная, гуманитарная, православная, славянская традиции народов Беларуси и России, уважение к тем гражданам Отечества, которые сделали многое для возвеличивания этой нашей традиции". Мезенцев сообщил, что в 2020 году российская сторона планирует передать Бресту копию барельефной доски, которая расположена на здании рядом с мэрией Москвы, она посвящена встречам Пушкина и Мицкевича, в ходе которых "они спорили о развитии мира".

В выступлении губернатора Брестской области Анатолия Лиса было обращено внимание, что в Белоруссии и белорусский, и русский языки имеют статус государственного. "Белорусы и россияне, мы дружественные страны. И этот памятник - символ дружбы народов, а не политических течений и взглядов", - подчеркнул он.

Автором монумента, постамент которого выполнен из дымовского гранита, стал российский скульптор Виталий Шанов. Открытие памятника и сквера имени великого русского поэта организовано при содействии посольства России в Белоруссии и Брестского городского исполнительного комитета. Проект включен в план сотрудничества министерств культуры двух стран на 2019-2021 годы.