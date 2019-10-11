Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минздрав считает, что проверка будущих водителей на алкоголизм поможет в профилактике ДТП

Проверку планируется проводить в два этапа: предварительное химико-токсилогическое исследование, а затем подтверждающее исследование

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Проверка будущих водителей на употребление психотропных веществ и хроническое пристрастие к алкоголю может привести к сокращению числа ДТП, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.

"Проверка претендентов на получение водительских прав на наличие у них пристрастия к алкоголю и употребления наркотических и психотропных веществ станет эффективной мерой профилактики дорожно-транспортных происшествий", - отметили в министерстве.

В начале июля Минздрав зарегистрировал проект изменений в приказ, предложив ввести в обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Инициатива получила резонанс в федеральных СМИ 11 октября в связи с передачей документа в Минюст.

Согласно тексту проекта, проверка наличия психоактивных веществ в анализах будет проводиться в два этапа: предварительное химико-токсилогическое исследование (ХТИ), а затем подтверждающее. Предварительное ХТИ определит, есть ли в организме наркотические и психотропные вещества, при их выявлении будет подтверждающее химико-токсилогическое исследование.

В порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования также предлагается включить пункт о том, что при выявлении у водителей и кандидатов в водители симптомов заболевания или состояния, при котором противопоказано управлять транспортными средствами, их будут отправлять на медицинское обследование в специализированную медицинскую организацию. Такое обследование будет включать осмотр врачом-психиатром-наркологом, инструментальное и лабораторные исследования для определения наличия или отсутствия психических расстройств. В наиболее сложных и конфликтных ситуациях решение будет приниматься врачебной комиссией, состоящей из врача-психиатра-нарколога, врача-терапевта и врача-невролога.

В Минздраве уточнили, что приказ вступит в силу после завершения процедуры государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ и его последующего опубликования.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
На участие в блоке "Финансы и технологии" конкурса "Лидеры России" подано 15 тыс. заявок
Победители получат возможность карьерного продвижения и предложения о работе в компаниях экосистемы Сбербанка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС