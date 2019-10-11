Минздрав считает, что проверка будущих водителей на алкоголизм поможет в профилактике ДТП

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Проверка будущих водителей на употребление психотропных веществ и хроническое пристрастие к алкоголю может привести к сокращению числа ДТП, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.

"Проверка претендентов на получение водительских прав на наличие у них пристрастия к алкоголю и употребления наркотических и психотропных веществ станет эффективной мерой профилактики дорожно-транспортных происшествий", - отметили в министерстве.

В начале июля Минздрав зарегистрировал проект изменений в приказ, предложив ввести в обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Инициатива получила резонанс в федеральных СМИ 11 октября в связи с передачей документа в Минюст.

Согласно тексту проекта, проверка наличия психоактивных веществ в анализах будет проводиться в два этапа: предварительное химико-токсилогическое исследование (ХТИ), а затем подтверждающее. Предварительное ХТИ определит, есть ли в организме наркотические и психотропные вещества, при их выявлении будет подтверждающее химико-токсилогическое исследование.

В порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования также предлагается включить пункт о том, что при выявлении у водителей и кандидатов в водители симптомов заболевания или состояния, при котором противопоказано управлять транспортными средствами, их будут отправлять на медицинское обследование в специализированную медицинскую организацию. Такое обследование будет включать осмотр врачом-психиатром-наркологом, инструментальное и лабораторные исследования для определения наличия или отсутствия психических расстройств. В наиболее сложных и конфликтных ситуациях решение будет приниматься врачебной комиссией, состоящей из врача-психиатра-нарколога, врача-терапевта и врача-невролога.

В Минздраве уточнили, что приказ вступит в силу после завершения процедуры государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ и его последующего опубликования.