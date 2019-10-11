Песков: Путин восхищался мужеством Леонова и считал его человеком с большой буквы

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин был в теплых отношениях с космонавтом Алексеем Леоновым и восхищался его мужеством. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Они очень хорошо знали друг друга, Путин относился к Леонову с глубоким уважением. Они неоднократно беседовали. Путин всегда восхищался мужеством Леонова и тем, каким он был человеком с большой буквы", - подчеркнул представитель Кремля. Песков добавил, что Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Леонова.

По его словам, в ближайшее время глава государства направит телеграмму соболезнования родным и близким ушедшего из жизни космонавта Алексея Леонова. "В самое ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнования родным и близким", - сказал он, затруднившись сказать, будет ли российский лидер присутствовать на похоронах космонавта.

Леонов умер в Москве на 86-м году жизни, сообщила в пятницу ТАСС его помощница Наталья Филимонова.

Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты. Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, космонавт был вторым пилотом корабля "Восход-2" (командир - Павел Беляев). В ходе него 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос. В ходе второго полета 15-21 июля 1975 года он как командир экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран - "Союза-19" (СССР) и Apollo 18 (США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей - Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.