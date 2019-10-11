Хакеры атаковали почтовую систему посольства России в Латвии

РИГА, 11 октября. /ТАСС/. Посольство России в Латвии подверглось хакерской атаке, сообщило диппредставительство в пятницу.

"11 октября состоялась хакерская атака на почтовую систему посольства России в Латвии, в связи с чем началась массовая рассылка писем со спамом якобы от имени российского диппредставительства", - говорится в сообщении в Twitter посольства.

Диппредставительство попросило тех, кто получает подобные письма, проверять адрес отправителя, поскольку рассылка писем и уведомлений посольства РФ в Латвии происходит только с официальных адресов электронной почты (rusembas@ml.lv или rusembas@mid.ru).