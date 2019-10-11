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Умер Алексей Леонов

В Москве могут увековечить память космонавта Леонова

Он умер 11 октября в возрасте 85 лет

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Память космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова, который умер в пятницу на 86-м году жизни, может быть увековечена в Москве. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

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"Леонов - это легенда, он уделял внимание не только космонавтике, но стране и миру. Здесь могут быть предложения от самых высоких инстанций. Давайте дождемся обращений Роскосмоса, или другой организации, связанной с космонавтами, мы их рассмотрим", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Москве есть много объектов, посвященных истории освоения космоса и космонавтам. "Страна, Москва любит и уважает космонавтов. Хоть Леонов и не москвич, здесь есть место где он жил. Память о нем должна быть", - отметил Герасимов.

Леонов был первым в истории человеком, совершившим выход в открытый космос. Прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).

Теги
РоссияЛеонов, Алексей АрхиповичУмер Алексей Леонов
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