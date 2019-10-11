Горбачев надеется, что усилия премьера Эфиопии приведут к прочному миру в регионе

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Экс-президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев выразил надежду, что усилия премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, награжденного Нобелевской премией мира за 2019 год, помогут установлению прочного мира на северо-востоке Африки.

Что известно о лауреате Нобелевской премии мира

"Я надеюсь, что предпринятые вами шаги будут способствовать установлению долгосрочного мира на северо-востоке Африки, расширению сотрудничества между государствами региона", - говорится в поздравлении, опубликованном в пятницу на сайте "Горбачев-фонда".

"В конечном счете ликвидация этого очага напряженности будет также содействовать осуществлению начатых вами реформ внутри страны", - добавил Горбачев.

Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен объявила в пятницу, что премия мира присуждена Абию Ахмеду "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей".

Михаил Горбачев - советский политический и государственный деятель. Он стал последним генеральным секретарем ЦК КПСС (1985-1991 годы), а также первым и единственным президентом СССР (1990-1991 годы), лауреат Нобелевской премии мира (1990 года).