AFP: в Киншасе проходят демонстрации в связи с крушением Ан-72

ПРЕТОРИЯ, 11 октября. /ТАСС/. Крупная демонстрация в связи с крушением военно-транспортного самолета Ан-72 на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) проходит в центре Киншасы, столицы страны. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse .

По его данным, сотни вышедших на улицы сторонников президента ДРК Феликса Чисекеди обвиняют силы, связанные с бывшим главой государства Жозефом Кабилой, в том, что именно они стоят за крушением Ан-72, который осуществлял логистическую поддержку четырехдневной поездки Чисекеди на восток страны. Глава государства вернулся в Киншасу в четверг.

Протестующие перекрыли дороги, ведущие на бульвар имени Лумумбы, и жгли автомобильные покрышки на проезжей части. Агентство приводит заявления демонстрантов: они считают крушение самолета "спланированным актом".

Еще одна крупная группа сторонников Чисекеди собралась в столичном квартале Лимете, где находится штаб-квартира пропрезидентской партии "Союз за демократию и социальный прогресс". Манифестанты заявляют, что намерены защитить главу государства в случае любых угроз.

Ан-72 вылетел в пятницу утром из города Гома на востоке ДРК и направлялся в Киншасу. Контакт с ним был утрачен через 59 минут после вылета. Конголезское радио со ссылкой на коммюнике Управления гражданской авиации ДРК сообщило, что на борту находились четыре члена экипажа, а также гражданские лица и военные, в том числе сотрудники администрации президента ДРК.

Посольство РФ в Киншасе подтвердило, что среди членов экипажа Ан-72 были российские граждане. На данный момент их личности уточняются.