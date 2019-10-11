Главный нарколог Минздрава поддержал идею о тестировании на алкоголизм при получении прав

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Здравоохранение", главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн выступил в поддержку инициативы проводить тестирование на хронический алкоголизм при выдаче водительских прав. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Народного фронта.

"Медицинское тестирование на злоупотребление алкоголем для желающих получить водительские права повысит эффективность профилактической наркологической работы, поскольку людей с такими проблемами будут направлять на прохождение специальной медицинской программы", - сказал Брюн.

По его словам, у людей, злоупотребляющих алкоголем, страдает моторика и психические функции, а также могут возникать неадекватные реакции. "Очень высок риск, что человек появится за рулем в пьяном виде. Смысл нововведения с тестированием состоит в том, что таких людей заставят пройти профилактическую программу в наркодиспансаре", - добавил эксперт.

Если в результате обследования, выяснится, что "человек болен алкоголизмом, то ему предложат пройти лечебно-реабилитационную программу", сказал Брюн.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на приказ Минздрава сообщила, что россияне, желающие получить водительские права или вернуть их после лишения, при прохождении водительской медкомиссии будут обязаны сдавать тест на определение маркера, указывающего на хронический алкоголизм.