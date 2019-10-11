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Власти района Удмуртии довольны ремонтом грунтовой дороги, вызвавшей обсуждение в СМИ

Глава Юкаменского района Константин Бельтюков отметил, что в рамках работ провели профилирование, грейдирование и отсыпку песчано-гравийной смесью

ИЖЕВСК, 11 октября. /ТАСС/. Власти Юкаменского района Удмуртии назвали "хорошей дорогой" грунтовую проезжую часть в деревне Жувам, во время торжественного открытия которой присутствующие стояли в грязи. Как сообщил ТАСС глава района Константин Бельтюков, до ремонта жители с трудом передвигались по улице не только на автомобиле, но и пешком из-за глубоких луж.

В пятницу в СМИ начали обсуждать открытие дороги в деревне Жувам. На фотографиях, которые появились в социальной сети "ВКонтакте", глава муниципального образования разрезает красную ленту, люди в это время стоят в сапогах на грунтовой дороге.

"Дорога была не то, что непроезжая, там в период распутицы на ней стояли колеи, лужи по колено, пешеходы не могли пройти и проехать. Когда запустилась программа по инициативному бюджетированию в республике, группа жителей этой деревни собралась и по своей инициативе приняла решение благоустроить эту улицу, привести в порядок. Это центральная улица, на ней находятся дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и больница", - сказал Бельтюков.

По его словам, жители составили проект, выиграли грант, получили софинансирование из регионального и районного бюджетов.

"Выбрали подрядчика, сделали хорошую дорогу - отсыпку провели песчано-гравийной смесью, провели профилирование, грейдирование, и теперь это хорошая проезжая дорога. Да, это не асфальт, но надо понимать, что стоимость проекта составляла 496 тыс. рублей", - уточнил глава района.

Он добавил, что общая протяженность отремонтированной дороги составила 1 км 300 метров.

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РоссияУдмуртия
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