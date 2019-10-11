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МЧС распределит все объекты с массовым пребыванием людей по категориям риска

В ведомстве сообщили, что для каждой категории предусмотрены свои сроки проведения проверок

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Объекты с массовым пребыванием людей будут классифицированы МЧС по нескольким категориям риска, что приведет к разной частоте их проверки. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По категориям риска распределены все объекты массового пребывания людей, в том числе и торговые центры. Введены шесть категорий: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная, низкая. Распределение по ним напрямую зависит от возможного количества людей, одновременно находящихся на объекте. Для каждой категории предусмотрены свои сроки проведения проверок", - сказали в министерстве.

Эти изменения в закон были закреплены постановлением правительства. Среди них - категория чрезвычайно высокого риска. Ее присвоят учреждениям, предназначенным для проживания детей, престарелых, инвалидов и иных категорий граждан с ограниченными возможностями с одновременным пребыванием в них более 10 человек. В нее же войдут соцобъекты, дошкольные учреждения и детские лагеря.

Одно из главных нововведений - переход торговых центров из категории среднего риска в высокую. Теперь вместо проверки на пожарную безопасность раз в четыре года, их будут проверять раз в два года. А объекты из категории чрезвычайно высокого риска будут проверяться ежегодно.

Категория риска многоэтажных домов будет зависеть от их высотности: дома высотой более 75 м отнесены к категории значительного риска, менее - к категории среднего риска. В МЧС пояснили, что это связано с повышенной сложностью эвакуации из высоток. Кроме того, пожарные инспекторы будут проверять планово садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества.

"В риск-ориентированный подход включены дипломатические и консульские учреждения РФ, представительства России за рубежом, а также объекты метрополитенов, автомобильные и железнодорожные тоннели. Ранее эти объекты не учитывались", - добавили в МЧС. Проверки по новой модели риск-ориентированного подхода начнутся с 2021 года.

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