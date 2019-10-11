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Самарские прокуроры проверят жалобу отца-одиночки на попытки лишить его родительских прав

По словам мужчины, местным чиновникам не нравится, что его дети не посещают школу, а обучаются на дому по индивидуальной программе

САМАРА, 11 октября. /ТАСС/. Прокуратура Самарской области проверит работу комитета по вопросам семьи Хворостянского района после жалобы многодетного отца-одиночки. Мужчина заявил, что чиновники пытаются лишить его родительских прав. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в надзорном ведомстве.

О том, что у мужчины, воспитывающего троих сыновей 11, 13 и 15 лет, пытаются отобрать детей, сообщили местные СМИ. По информации изданий, мальчики не посещают школу, а обучаются на дому по индивидуальной программе. Кроме того, в доме, где проживает семья, нет телевизора, а дети читают книги и вяжут крючком.

"В настоящее время прокуратура проводит проверку действий комитета в части выполнения обязанности по надзору за семьей", - сообщили в прокуратуре.

В правительстве Самарской области также создали специальную комиссию, которая должна разобраться в происходящем.

Теги
РоссияСамарская область
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