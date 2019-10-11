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Киноцентр "Соловей" на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября

В киноцентре сообщили, что о перспективах переезда кинотеатра ничего не известно
Здание кинотеатра "Соловей" Александр Щербак/ТАСС
Описание
Здание кинотеатра "Соловей"
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Кинотеатр "Соловей", расположенный на Дружинниковской улице в центре Москвы, закроется 15 ноября. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в кассах киноцентра.

"Кинотеатр работает до 15 ноября. После сеансов нет, мы закрываемся <...> Мы еще пока здесь, на перспективу (о переезде кинотеатра - прим. ТАСС) ничего не известно", - сказал собеседник агентства.

Другие телефоны администрации здания оказались недоступны, по одному из них ответила охрана, сказав, что администрация не работает до понедельника. Ранее представители расположенных в здании ресторанов сообщили газете "Коммерсантъ", что заведения работают только до 15 ноября. При этом глава АО "Киноцентр" Сергей Черкашин оказался недоступен для газеты.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году, в нем располагается 24 зала. В октябре 2018 года собственник здания, АО "Киноцентр", получил разрешение на строительство гостиницы на Дружинниковской улице, владение 15. Новость о возможном сносе "Соловья" вызвала широкий общественный резонанс, 1 декабря состоялся согласованный мэрией Москвы митинг против сноса кинотеатра. В конце декабря прошлого года в ряде СМИ появились данные, что проектом может заняться группа "ПИК", но в итоге в компании заявили, что отказались от такого приобретения. В пятницу источники в компании вновь подтвердили ТАСС, что проектом группа не заинтересовалась и никаких приобретений не осуществлялось.

Мэр Москвы Сергей Собянин взял на личный контроль ситуацию, связанную с возможным строительством гостиницы с культурно-досуговым комплексом на месте кинотеатра "Соловей" на Красной Пресне. Источник в Москомархитектуре сообщил ТАСС, что проект застройки территории киноцентра был рассмотрен на заседании столичного архсовета и направлен на доработку.

Собственник "Соловья", по словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, ранее согласился пересмотреть проект строительства гостиницы и "по возможности" сохранить кинопоказы в центре. Он заявил, что строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на месте киноцентра "Соловей" не вызывает у него вопросов и является абсолютно законным. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в свою очередь сообщил, что застройщик имеет все разрешающие документы на возведение на месте киноцентра апартаментов с сопутствующей инфраструктурой, при этом сроки сноса здания и строительства нового комплекса определит сам инвестор. По его словам, публичные слушания по этому вопросу были проведены еще в 2009 году, документы были выданы застройщику годом позже при бывшем руководстве столицы.

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