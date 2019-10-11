Посещать пациента в реанимации смогут не только родственники

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минздрав РФ доработал предложенный ранее порядок посещения пациента в реанимационном отделении. Теперь, при согласии пациента или его законных представителей, в реанимацию смогут попасть соседи или приятели, говорится в проекте приказа министерства, опубликованном в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"При согласии пациента или его законных представителей медицинские организации предоставляют возможность не родственникам или законным представителям (соседи, приятели, сослуживцы, знакомые и так далее) посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, в соответствии с настоящими общими требованиями", - уточняется в документе.

Из новой редакции проекта также изъят запрет на посещение пациента детьми до 12 лет и правило о том, что одновременно в палате могут находится не более двух человек. При этом, посещение организуется согласно локальными нормативными актам каждой отдельной медицинской организации. Правила должны быть опубликованы на официальном сайте учреждения в интернете, а также размещены в общедоступных местах в медорганизации.

Кроме того, руководитель учреждения должен обеспечить посетителей местом для пребывания и мебелью для размещения при необходимости. Если пациент находится в подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, руководитель предоставляет халаты, бахилы, маски и шапочки. Ранее сам посетитель должен был обеспечить себя необходимыми принадлежностями.

"В исключительных случаях в отделениях реанимации и интенсивной терапии или иных отделениях устанавливается возможность посещения пациента в любое время, включая ночное (длительность пребывания не ограничена), по предварительному письменному разрешению руководителя данного структурного подразделения, зафиксированному в медицинских документах пациента", - отмечается в новых правилах.

Однако в новой редакции сохранились условия о недопуске к пациенту посетителей с признаками инфекционных заболеваний, алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. А также обязанность покинуть палату в случае необходимости проведения пациенту инвазивных процедур (инъекций, операции).

Помимо прочего посетителям запрещается распивать спиртные напитки, употреблять наркотики и другие психотропные вещества, курить, приносить ручную кладь и носить одежду, издающую неприятные запахи. "[Запрещается] использовать музыкальные инструменты и средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов и иных индивидуальных устройств) наушников без письменного разрешения уполномоченного лица медицинской организации", - уточняется в документе.

Как было раньше

Ранее возможность посещения пациента и пребывание с ним в медицинской организации предусматривалась законом "Об основах охраны здоровья". При этом законодательство не содержало прямых отсылок на обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов, находящихся в реанимации или палате интенсивной терапии.

Предыдущий проект приказа был опубликован Минздравом 5 июля. Однако он был раскритикован благотворительными фондами помощи хосписам "Вера" и "Подари жизнь". По их мнению, некоторые из общих требований являются избыточными применительно к посещению пациента как в отделении интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, так и в других структурных подразделениях медучреждений. Большинство из предложений фондов Минздрав учел в новой редакции.