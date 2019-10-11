Песков сообщил, что Додон не дарил Путину на саммите СНГ вино на день рождения

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не получал в подарок на день рождения от президента Молдавии Игоря Додона вино, которое молдавский лидер ранее планировал вручить своему коллеге на саммите СНГ в Ашхабаде. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Пока ничего не получали", - сказал он в ответ на вопрос, успел ли Додон подарить Путину вино в Ашхабаде. Саммит состоялся в пятницу и завершился несколько часов назад.

4 октября Додон рассказал в эфире молдавского телеканала N4, что хочет подарить Путину на день рождения, который российский лидер отмечает 7 октября, бочонок вина собственного приготовления. Додон говорил, что вручит подарок на саммите СНГ в Ашхабаде. "Есть несколько идей [для подарка], например молодое вино из Садова (родное село молдавского лидера - прим. ТАСС), которое я сделал сам, - рассказал журналистам Додон. - Белое и красное".

По словам Додона, Путин не раз хвалил молдавское вино.

Президент Молдавии в 2017 году уже привозил Путину несколько бутылок вина из личной коллекции российского президента: дело в том, что в Молдавии есть традиция дарить приезжающим высоким гостям вина из знаменитых винных подвалов Крикова, и Путин, чей визит в Кишинев в 2002 году совпал с его днем рождения, получил несколько сотен раритетных бутылок. Причем эти подарки лидеры не увозят, а оставляют дозревать, набирать вкус и ценность в специальной винотеке подземного хранилища Крикова, которое было основано в 1954 году. В него по указанию Никиты Хрущева была передана часть коллекции гитлеровского функционера Германа Геринга, которую он собрал в порабощенных странах Европы. С тех пор они регулярно пополняется новыми отечественными и зарубежными образцами.