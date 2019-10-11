Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Жители Карачаевска отметили День города

Для них были организованы концерт, ярмарки и фестиваль

ЧЕРКЕССК, 12 октября. /ТАСС/. Жители Карачаевска, второго по величине города Карачаево-Черкесии (КЧР), отметили в пятницу 92-летие со дня образования города Карачаевска фестивалем этнических игр, открытием физкультурно-оздоровительного комплекса, выставками, спортивными состязаниями и большим концертом. Об этом ТАСС сообщил в пятницу заместитель мэра Карачаевского городского округа Азрет Караев.

"В честь Дня города у нас было запланировано очень много мероприятий. Утром у нас прошло возложение цветов к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне, на Аллее героев, на мемориале жертвам депортации карачаевского народа и на памятнике "Павшим в годы гражданской войны". Участие приняли сотрудники администрации городского округа, общественные организации, после чего прошло открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Одновременно стартовал Фестиваль этнических игр", - рассказал Караев.

По его словам, в рамках "Фестиваля этноспорта" прошли более 10 видов национальных состязаний всех народов Карачаево-Черкесии. Фестиваль проводится для популяризации национальных видов спорта и с этого года будет на постоянной основе проходить в День города Карачаевска.

После фестиваля, в парке города состоялось открытие историко-этнографической выставки "В семье единой", где были представлены предметы быта и культуры народов Карачаево-Черкесии. Также в парке состоялся открытый шахматный турнир, где, по словам заместителя мэра, участниками стали жители города самых разных возрастов - дети могли играть с пожилыми людьми. Победители турнира, который прошел в игровой форме, получили сертификаты об участии.

Веревочный городок, книжный Open Air и большой концерт

Далее состоялась презентация первого в городе веревочного городка. "Для того, чтобы дети занимались активным отдыхом, мы оборудовали в городе веревочный городок - имитация мостов через реку, спуски и подъёмы на веревках со снаряжением. Здесь детей будут обучать вязать узлы и подручных средств для преодоления препятствий", - добавил Караев.

Продолжил празднование книжный Open Air, где аниматоры в костюмах лесных людей читали дошколятам сказки и показали различные миниатюры. С полудня до вечера одна из улиц города была перекрыта - там расположилась городская ярмарка "Город мастеров", где были представлены изделия ручной работы. В рамках праздника, был открыт Молодёжный квартал "Мы будущее страны", где школьникам рассказали о важности выбора будущей профессии, состоялась выставка КЧГУ "На вершине знаний", а также прошла детская музыкально-развлекательная программа "Город детства. Город моей мечты!"

Завершилось празднование символическим большим концертом "Кубань - река дружбы!", посвященным дружественности народов Северного Кавказа. В нем приняли участие исполнители из Карачаево-Черкесии, города Москвы, Ставропольского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарской Республики.

Карачаевск основан в 1927 году. Это второй по значимости город Карачаево-Черкесии, административный центр Карачаевского городского округа, в состав которого входят известные курорты Теберда и Домбай.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
В Праге попрощаться с Карелом Готтом пришли 50 тыс. человек
Миллионы смотрят трансляцию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС