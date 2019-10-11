Жители Карачаевска отметили День города

ЧЕРКЕССК, 12 октября. /ТАСС/. Жители Карачаевска, второго по величине города Карачаево-Черкесии (КЧР), отметили в пятницу 92-летие со дня образования города Карачаевска фестивалем этнических игр, открытием физкультурно-оздоровительного комплекса, выставками, спортивными состязаниями и большим концертом. Об этом ТАСС сообщил в пятницу заместитель мэра Карачаевского городского округа Азрет Караев.

"В честь Дня города у нас было запланировано очень много мероприятий. Утром у нас прошло возложение цветов к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне, на Аллее героев, на мемориале жертвам депортации карачаевского народа и на памятнике "Павшим в годы гражданской войны". Участие приняли сотрудники администрации городского округа, общественные организации, после чего прошло открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Одновременно стартовал Фестиваль этнических игр", - рассказал Караев.

По его словам, в рамках "Фестиваля этноспорта" прошли более 10 видов национальных состязаний всех народов Карачаево-Черкесии. Фестиваль проводится для популяризации национальных видов спорта и с этого года будет на постоянной основе проходить в День города Карачаевска.

После фестиваля, в парке города состоялось открытие историко-этнографической выставки "В семье единой", где были представлены предметы быта и культуры народов Карачаево-Черкесии. Также в парке состоялся открытый шахматный турнир, где, по словам заместителя мэра, участниками стали жители города самых разных возрастов - дети могли играть с пожилыми людьми. Победители турнира, который прошел в игровой форме, получили сертификаты об участии.

Веревочный городок, книжный Open Air и большой концерт

Далее состоялась презентация первого в городе веревочного городка. "Для того, чтобы дети занимались активным отдыхом, мы оборудовали в городе веревочный городок - имитация мостов через реку, спуски и подъёмы на веревках со снаряжением. Здесь детей будут обучать вязать узлы и подручных средств для преодоления препятствий", - добавил Караев.

Продолжил празднование книжный Open Air, где аниматоры в костюмах лесных людей читали дошколятам сказки и показали различные миниатюры. С полудня до вечера одна из улиц города была перекрыта - там расположилась городская ярмарка "Город мастеров", где были представлены изделия ручной работы. В рамках праздника, был открыт Молодёжный квартал "Мы будущее страны", где школьникам рассказали о важности выбора будущей профессии, состоялась выставка КЧГУ "На вершине знаний", а также прошла детская музыкально-развлекательная программа "Город детства. Город моей мечты!"

Завершилось празднование символическим большим концертом "Кубань - река дружбы!", посвященным дружественности народов Северного Кавказа. В нем приняли участие исполнители из Карачаево-Черкесии, города Москвы, Ставропольского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарской Республики.

Карачаевск основан в 1927 году. Это второй по значимости город Карачаево-Черкесии, административный центр Карачаевского городского округа, в состав которого входят известные курорты Теберда и Домбай.