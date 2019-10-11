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Бэнкси закроет магазин, который "никогда не открывается"

Выставочный зал с работами британского уличного художника не проработал и двух недель
Описание
© Илья Дмитрячев/ТАСС

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Выставочный зал с работами британского уличного художника Бэнкси, открытый им самим 1 октября, закроется, не проработав и двух недель. Об этом он сообщил в пятницу вечером на своей странице в Instagram.

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"Магазин, который никогда не открывается, будет закрыт на этих выходных", - говорится в опубликованном художником коротком видео о его последнем арт-проекте.

Салон работ Бэнкси Gross Domestic Product ("Валовой внутренний продукт") внезапно появился в лондонском районе Кройден 1 октября. Художник объяснил, что был вынужден создать собственную линейку потребительских товаров и выставить их в магазине-салоне, чтобы защитить право на использование собственного имени.

"Этот магазин появился в результате судебного процесса. Компания по производству открыток пытается юридически завладеть именем Бэнкси, отобрав его у художника. Ему посоветовали, что лучшим способом предотвратить это станет продажа собственного ассортимента товаров под его именем", - говорится на странице Бэнкси в Instagram.

Людей, пришедших взглянуть на работы Бэнкси, честно предупреждали, что двери магазина так никогда и не откроются, однако выставленные внутри товары будут доступны для приобретения в интернете. Впрочем, к настоящему моменту сайт интернет-магазина Бэнкси так и не заработал.

Среди "товаров", пока еще украшающих огромные стекляные витрины выставочного зала: настенные часы с изображением крысы (сквозного образа в творчестве Бэнкси), ковер из шкуры мультипликационного персонажа Тони Тигра с пачек хлопьев компании Kellogg's, настенные трофеи в виде плюшевых зверей, страдающих из-за загрязнения окружающей среды, и "набор для обучения счету", состоящий из деревянных фигурок беженцев, залезающих в переполненный фургон.

Теги
Великобритания
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