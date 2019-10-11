Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проект поправок в ПДД об электросамокатах будет готов в течение двух недель

После этого начнется официальная процедура согласования с органами исполнительной власти, отметил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. МВД РФ и Минтранс в течение двух недель подготовят проект поправок в правила дорожного движения об электросамокатах и гироскутерах, после чего выйдут на общественное обсуждение. Об этом ТАСС сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

На эту тему

"В настоящее время мы [МВД и Минтранс] рабочем порядке согласуем позицию по данному вопросу в течение недели-другой, после чего начнется официальная процедура согласования с заинтересованными органами исполнительной власти, и одновременно будет вынесено на общественное обсуждение", - сказал он.

На вопрос ТАСС, произойдет ли расширение штатной численности ГИБДД в случае внесения соответствующих поправок, Митрошин ответил, что ведомство планирует справляться теми силами, которые имеются в настоящее время. "Какими силами располагаем, теми и будем справляться. За пешеходами как-то следим ведь", - сказал он, добавив, что пока неизвестно в связи с грядущими изменениями будут ли внесены соответствующие поправки в КоАП или будут применяться уже действующие статьи Кодекса об административных правонарушениях. Сейчас водители электрических транспортных средств наказываются как пешеходы - сумма штрафа составляет 500 рублей.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил в интервью ТАСС, что Госавтоинспекция до конца 2019 года проведет исследование и определится, стоит ли электросамокаты и гироскутеры признать отдельной категорией транспортных средств. ГИБДД в этой связи провела социологический опрос о необходимости определения правового статуса водителям электрических транспортных средств. Более половины россиян считают, что определение правового статуса для данных участников дорожного движения ни к чему не приведет.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Бэнкси закроет магазин, который "никогда не открывается"
Выставочный зал с работами британского уличного художника не проработал и двух недель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС