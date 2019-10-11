Проект поправок в ПДД об электросамокатах будет готов в течение двух недель

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. МВД РФ и Минтранс в течение двух недель подготовят проект поправок в правила дорожного движения об электросамокатах и гироскутерах, после чего выйдут на общественное обсуждение. Об этом ТАСС сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

"В настоящее время мы [МВД и Минтранс] рабочем порядке согласуем позицию по данному вопросу в течение недели-другой, после чего начнется официальная процедура согласования с заинтересованными органами исполнительной власти, и одновременно будет вынесено на общественное обсуждение", - сказал он.

На вопрос ТАСС, произойдет ли расширение штатной численности ГИБДД в случае внесения соответствующих поправок, Митрошин ответил, что ведомство планирует справляться теми силами, которые имеются в настоящее время. "Какими силами располагаем, теми и будем справляться. За пешеходами как-то следим ведь", - сказал он, добавив, что пока неизвестно в связи с грядущими изменениями будут ли внесены соответствующие поправки в КоАП или будут применяться уже действующие статьи Кодекса об административных правонарушениях. Сейчас водители электрических транспортных средств наказываются как пешеходы - сумма штрафа составляет 500 рублей.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил в интервью ТАСС, что Госавтоинспекция до конца 2019 года проведет исследование и определится, стоит ли электросамокаты и гироскутеры признать отдельной категорией транспортных средств. ГИБДД в этой связи провела социологический опрос о необходимости определения правового статуса водителям электрических транспортных средств. Более половины россиян считают, что определение правового статуса для данных участников дорожного движения ни к чему не приведет.