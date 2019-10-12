Последние моряки с арестованного в Индии судна "Всеволод Белецкий" вылетели в Россию

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 октября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Последние остававшиеся в индийском порту четверо российских моряков с арестованного за долги судна "Всеволод Белецкий" вылетели в субботу в Россию. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин.

"Практически в ручном режиме генконсульству удалось организовать отправку на родину российских моряков, остававшихся на борту стоящего в порту Халдия теплохода "Всеволод Белецкий". Последние четверо членов экипажа судна сегодня рано утром вылетели из аэропорта Калькутты в Россию," - сказал Идамкин.

Он отметил, что российское дипломатическое ведомство находилось в постоянном контакте с россиянами. Пятеро членов экипажа вылетели в Россию еще 2 октября. Теперь домой отправились остававшиеся моряки.

"Всеволод Белецкий" был арестован в индийском порту за долги портовым властям в 2017 году. Мурманское морское пароходство проводило ротацию экипажа. Условия существования моряков были тяжелыми, были отмечены кожные заболевания, высокая температура, врач генконсульства оказывал им постоянную помощь.