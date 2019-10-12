В Италии провели операцию по пересадке четырех органов одному пациенту

РИМ, 12 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Врачи одной из клиник Турина провели на этой неделе операцию по пересадке одному пациенту сразу четырех органов. Как сообщил телеканал Rai News 24, речь идет о замене двух легких, печени и поджелудочной железы. Это первая такая операция в Европе.

Тяжелобольной 47-летний пациент из города Бари стоял на очереди для пересадки легких. Ухудшение его состояния потребовало его перевода в Турин, где проводятся наиболее сложные операции по пересадке органов. Операция длилась 15 часов и проводилась двумя бригадами врачей.

Изначально больному, страдающему муковисцидозом, характеризующимся тяжелыми нарушениями функциями дыхательных органов, стали пересаживать легкие. Однако в ходе операции обнаружилась острая печеночная недостаточность, и медики приняли решение о пересадке еще и печени вместе с поджелудочной. Органы поступили от молодого донора, скончавшегося от черепно-мозговой травмы.

В "техническом отношении", как поведал телеканал, операция прошла успешно. В настоящее время пациент находится в реанимации. Врачи надеются, что по завершении постоперационного периода мужчину можно будет перевести в отделение интенсивной терапии. Пока, по информации Rai News 24, все пересаженные органы функционируют нормально.