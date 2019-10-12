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Додон заявил, что отправил в Москву вино Путину в подарок на день рождения

Президент Молдавии отметил, что летает не специальным бортом, а обыкновенным рейсом, поэтому доставить бочки с вином в Ашхабад не получилось

КИШИНЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что выполнил свое обещание и подарил президенту России Владимиру Путину вино на день рождения. Об этом глава Молдавии сообщил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС.

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"Свое слово я сдержал, бочки с вином, которое я изготовил сам, мы доставили в Москву. Дело в том, что президент Молдавии летает не специальным бортом, а обыкновенным рейсом и привезти их в Ашхабад было непросто. О чем я проинформировал президента России, когда поздравлял его в столице Туркмении", - сказал Додон.

Ранее Додон рассказал в эфире молдавского телеканала N4, что хочет подарить Путину на день рождения, который российский лидер отмечает 7 октября, бочонок вина собственного приготовления. Додон говорил, что вручит подарок на саммите СНГ в Ашхабаде. "Есть несколько идей [для подарка], например, молодое вино из Садова (родное село молдавского лидера - прим. ТАСС), которое я сделал сам, - рассказал журналистам Додон. - Белое и красное". По словам Додона, Путин не раз хвалил молдавское вино.

Президент Молдавии в 2017 году уже привозил Путину несколько бутылок вина из личной коллекции российского президента: дело в том, что в Молдавии есть традиция дарить приезжающим высоким гостям вина из знаменитых винных подвалов Крикова, и Путин, чей визит в Кишинев в 2002 году совпал с его днем рождения, получил несколько сотен раритетных бутылок. Причем эти подарки лидеры не увозят, а оставляют дозревать, набирать вкус и ценность в специальной винотеке подземного хранилища Крикова, которое было основано в 1954 году. В него по указанию Никиты Хрущева была передана часть коллекции гитлеровского функционера Германа Геринга, которую он собрал в порабощенных странах Европы. С тех пор собрание регулярно пополняется новыми отечественными и зарубежными образцами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМолдавияДодон, Игорь
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