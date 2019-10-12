Мединский открыл школьный музей, посвященный истории второй дивизии Народного ополчения

"У Российского военно-исторического общества есть программа методической поддержки школьных музеев. Это не первый школьный музей, который мы помогаем обновлять, восстанавливать, делать более интересными. Конечно, невозможно охватить все школьные музеи, но мы показываем пример, как это должно быть", - сказал он.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Открытие обновленного Музея боевой славы второй дивизии Народного ополчения состоялось в субботу в московской школе №1362 (ранее 434). В церемонии открытия принял участие министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, который закончил эту школу.

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Мединский отметил, что школьные музеи являются местом, где учащиеся могут прикоснуться к истории страны и отдать дань памяти тем, кто защищал ее в годы войны.

"Когда мы шли сюда, то шутили, что музей - это, наверное, единственное место, куда можно разрешать сбегать с уроков. Конечно, сбегать с уроков не надо, но можно зайти сюда после уроков, посмотреть и подумать - кому мы обязаны тем, что мы живем", - добавил министр.

Музей, посвященный истории второй дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы, был открыт в 1967 году в школе №434, где летом 1941 года располагался штаб дивизии. Инициатором создания музея и его бессменным руководителем на протяжении 40 лет была Зоя Евтеева. В сборе материалов при создании музея активное участие принимали ветераны дивизии, преподаватели и учащиеся школы. Ветераны Великой Отечественной войны и потомки ополченцев дивизии обратились в Российское военно-историческое общество с просьбой помочь обновить экспозицию.

Посетителям музея представлены довоенные предметы быта, военная амуниция, форма одежды и вооружение. Научная концепция экспозиции разработана на основе документов Центрального архива Минобороны РФ. Визуальная составляющая сформирована фотоматериалами из семейных архивов потомков бойцов народного ополчения и информативными видеороликами. Экспозиция рассказывает о предвоенном времени в Москве, формировании народного ополчения, о битве за Москву и о подвигах добровольцев. Кроме того, можно ознакомиться с бытом советских людей, условиями школьного обучения.

Народное ополчение на защите Родины

В первые дни Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки на территории Москвы были сформированы 12 дивизий народного ополчения, которые сыграли огромную роль в срыве вражеского плана по захвату города. На территории Сталинского района Москвы (ныне - Первомайского), сотни добровольцев вступали в ряды второй стрелковой дивизии народного ополчения. Дивизия в самом начале насчитывала порядка 12 тыс. человек, в ее состав вошли добровольцы Московского электрозавода имени Куйбышева, фабрики имени Щербакова, машиностроительных заводов Сталинского района, добровольцы из Балашихинского района Московской области.

После укомплектования личным составом дивизия приступила к решению одной из важных задач - строительству оборонительных сооружений на северном участке Можайского укрепрайона. С 4 октября 1941 года дивизия стойко обороняла переправу через Днепр на шоссе Москва - Минск. В ночь с 12 на 13 октября 1941 года бойцы дивизии совершили попытку вырваться из вражеского кольца под Вязьмой. В ходе данной операции дивизия понесла огромные потери и была впоследствии расформирована.