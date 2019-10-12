СМИ: на востоке Китая обнаружили гробницу возрастом около 2 тыс. лет

ШАНХАЙ, 12 октября. /ТАСС/. Древнее захоронение возрастом около 2 тыс. лет обнаружено археологами на востоке Китая, в уезде Дунхай (восточная провинция Цзянсу). При его раскопках, как сообщило в субботу агентство "Синьхуа", были найдены десятки артефактов периода правления династии Восточная Хань (25-220 годы н.э.).

Сред обнаруженных в усыпальнице предметов бронзовая статуя, украшенное орнаментом с изображением животных зеркало, три железных меча, десятки древних монет, находящихся, как отметило агентство, в плохом состоянии.

После изучения находок археологи пришли к выводу, что в гробнице покоились останки супружеской пары, вероятно, принадлежавшей к местной знати.

Обнаруженные предметы, как полагают ученые, имеют большое значение для изучения истории и культуры данного региона.