Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Госдуме заявили, что не давали установок на проведение опроса о смертной казни

Советник председателя нижней палаты Анастасия Кашеварова отметила, что СМИ сами раскрутили опрос, который был сделан в рамках SMM
Здание Госдумы РФ Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Здание Госдумы РФ
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

СТАМБУЛ, 12 октября. /ТАСС/. История с публикацией на странице Госдумы в социальной сети "ВКонтакте" опроса о возможности возвращения смертной казни искусственно раскручена СМИ, считает советник председателя нижней палаты Анастасия Кашеварова. По ее словам, никаких установок на проведение опроса не давали.

"Ребята ведут соцсети, соцсети предполагают опросы, сделали опрос, СМИ раскрутили опрос во "ВКонтакте", как будто это всенародный референдум. SMM живет сам по себе, никаких установок не было. Все устраивают опросы, в том числе и они", - сказала Кашеварова.

Ранее на странице Госдумы появился опрос на тему необходимости возвращения смертной казни для убийц детей и педофилов. Участие в нем по состоянию на утро субботы приняли уже более 96 тыс. человек.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Синоптики сообщили, что по всей России в ближайшие дни ожидаются температурные аномалии
На юге Западной Сибири 14 октября прогнозируют температуру выше нормы на 8-10 градусов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС