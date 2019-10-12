В Госдуме заявили, что не давали установок на проведение опроса о смертной казни

СТАМБУЛ, 12 октября. /ТАСС/. История с публикацией на странице Госдумы в социальной сети "ВКонтакте" опроса о возможности возвращения смертной казни искусственно раскручена СМИ, считает советник председателя нижней палаты Анастасия Кашеварова. По ее словам, никаких установок на проведение опроса не давали.

"Ребята ведут соцсети, соцсети предполагают опросы, сделали опрос, СМИ раскрутили опрос во "ВКонтакте", как будто это всенародный референдум. SMM живет сам по себе, никаких установок не было. Все устраивают опросы, в том числе и они", - сказала Кашеварова.

Ранее на странице Госдумы появился опрос на тему необходимости возвращения смертной казни для убийц детей и педофилов. Участие в нем по состоянию на утро субботы приняли уже более 96 тыс. человек.