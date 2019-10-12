Россия и Китай отметили 70-летие отношений международным балом в Пекине

ПЕКИН, 12 октября. /ТАСС/. Представители дипломатических и политических кругов, бизнеса и широких слоев общественности России и Китая отметили в субботу 70-ю годовщину установления официальных двусторонних отношений (2 октября) и 70-летие КНР (1 октября) проведением грандиозного международного бала. Мероприятие состоялось на территории центрального делового района Гомао в Пекине.

"В текущем году наши страны отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. Празднование юбилейной даты сопровождается интенсивными контактами на высшем и высоком уровнях. Лидеры России и Китая придают большое значение дальнейшему развитию гуманитарных связей, опираясь на исторические традиции добрососедства и дружбы между российским и китайским народами, - отметил незадолго до проведения мероприятия посол РФ в Пекине Андрей Денисов. - Уверен, что гости российско-китайского бала станут свидетелями уникального культурного события, смогут соприкоснуться с неповторимой атмосферой и очарованием русского бального искусства".

Как отметил дипломат, этот бал позволяет ознакомить общественность КНР с традициями России, заложенными еще в XVII веке императором Петром I (1672-1725). В свою очередь организаторы заявили, что данное мероприятие - "новая запоминающаяся и яркая страница в истории культурных связей РФ и Китая".

"Гости бала получили возможность не только насладиться музыкой и танцами, но и установить новые деловые контакты и знакомства, - пояснили они. - Первый российско-китайский бал в Пекине обещает стать одним из самых ярких и заметных явлений в культурной и общественной жизни столицы Китая в рамках празднований 70-летнего юбилея образования КНР".

Генеральный директор ООО "Венский Бал Москва", руководитель мероприятия с российской стороны Александр Смагин сообщил корреспонденту ТАСС, что китайская общественность проявила живой интерес к балу, даже несмотря на то, что подобные культурные события зародились в Европе, вдали от Китая. "Скорее всего, это объясняется и тем, что жители КНР традиционно уделяют большое внимание музыке и танцу", - пояснил он.

Программа бала

Бал открылся выступлением 70 пар дебютантов - девушек и юношей из России, Китая, других стран. Танцевальная программа сопровождалась симфоническим и джазовым оркестрами, особое место в ней занял небольшой гала-концерт, в котором приняли участие звезды оперы и балета, музыканты, известные артисты.

Среди них - дирижер театра "Новая Опера" Андрей Лебедев, популярная китайская певица Чан Сысы, талантливая исполнительница из КНДР Ким Сон Ми, официально выпустившая сольный альбом за рубежом, артист балета Артем Овчаренко, солистки Анна Тихомирова и Мария Виноградова из Большого театра, финалистка двух престижных вокальных состязаний 2017 года - Международного конкурса "Опералия" Пласидо Доминго и Международного музыкального конкурса королевы Сони (Норвегия) - Руслана Коваль, солист оперной труппы Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Владимир Дмитрук, заслуженный артист Республики Татарстан, композитор Айдар Гайнуллин, мастера спорта, чемпионы России по бальным танцам Инна Свечникова и Николай Пантюхин.

Генеральным партнером бала в Пекине выступает Газпромбанк, мероприятие организовано российским проектом "Венский Бал Москва" при поддержке Китайского международного центра культурных коммуникаций (СICCC). Аналогичное событие состоялось 12 июня 2018 года в городе Шэньчжэне на юге Китая и было приурочено ко Дню России. Как отмечают организаторы, оно прошло с большим успехом.