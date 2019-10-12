В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Возможность возвращения в России смертной казни в Кремле не обсуждается. Об этом заявил ТАСС в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот вопрос не обсуждается", - сказал он.

Дискуссия о возможности возвращения смертной казни возникла после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки, чье тело было найдено в ночь на 11 октября. На странице Госдумы в социальной сети "ВКонтакте" появился опрос о возможности возвращения такой меры наказания, в нем приняли участие уже порядка 100 тыс. человек. При этом советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова заявила ТАСС, что никаких установок на проведение опроса в Госдуме не давали, а сама история искусственно раскручена СМИ.