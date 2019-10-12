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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

СМИ: Элладская церковь признала право Константинополя предоставить автокефалию ПЦУ

По данным греческого агентства Romfea, таким образом было ратифицировано недавнее решение постоянного Священного Синода

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщило в субботу греческое агентство Romfea.

"Иерархия в итоге решила ратифицировать недавнее решение постоянного Священного Синода и согласиться с тем, что Экуменический Патриархат имеет право предоставлять самостоятельность церкви", - приводятся в сообщении слова архиепископа Иеронима, который выступил с докладом о новой церковной структуре на Украине.

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент Украины Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию, его обращение было поддержано парламентом.

15 декабря прошлого года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины. 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 2 октября, что США оказывают давление на православные церкви на Ближнем Востоке и в Северной Африке, требуя от них признать новую церковную структуры на Украине - ПЦУ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАГрецияРоссияПорошенко, Петр АлексеевичСоздание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
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