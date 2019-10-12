В Нижегородской области установили пониженный тариф на раздельный сбор отходов

ТАСС, 12 октября. Нижегородская область стала первым регионом в России, где установлен тариф на вывоз отсортированных твердых коммунальных отходов (ТКО). Плата за вывоз пластика будет в среднем на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в общий контейнер, сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

В регионе с августа начался поэтапный переход на систему раздельного сбора мусора - до конца года в Нижегородской области установят более 2,2 тыс. желтых сетчатых контейнеров для сбора пластика, а с 2020 года раздельно планируется собирать также бумагу, стекло, металл, текстиль.

"Нижегородская служба по тарифам первой в России установила тариф на раздельный сбор отходов. Платить за вывоз пластика нижегородцы в среднем будут на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в зеленый контейнер [для всех видов отходов]", - говорится в сообщении.

В частности, в Нижнем Новгороде тариф за вывоз пластика из желтых контейнеров составляет 506,58 рублей за куб. м, что на 20% ниже действующего тарифа. По словам руководителя региональной службы по тарифам Юлии Алешиной, этого удалось достичь "за счет исключения из тарифа большей части затрат на захоронение отходов на полигонах".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что переход на раздельный сбор мусора, который жители принимают самостоятельно на общем собрании собственников, позволит платить меньше за вывоз ТКО. "Переходя на раздельный сбор мусора, нижегородцы смогут контролировать плату за данную коммунальную услугу. То есть, выбрасывая в желтый контейнер пластик, а в зеленый контейнер - весь остальной мусор, люди смогут перейти на оплату объемов по факту и платить меньше", - цитирует Никитина пресс-служба.

По данным региональных власти, решение об установке желтых контейнеров принято в 120 жилых домах региона.