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Прямой авиарейс запущен между Санкт-Петербургом и китайским курортом Санья

Первый самолет с 334 пассажирами приземлился в Санье 8 октября в 03:00 утра по местному времени

САНЬЯ /Китай/, 12 октября. /ТАСС/. Прямое авиасообщение запущено между Санкт-Петербургом и городом Санья, расположенном на юге китайской островной провинции Хайнань. Как сообщила газета "Хайнань жибао", маршрут обслуживает российская авиакомпания Azur Air.

Первый самолет Boeing 767-300 с 334 пассажирами на борту прибыл из Санкт-Петербурга в международный аэропорт Феникс города Санья 8 октября в 03:00 утра по местному времени (22:00 7 октября мск).

Как пишет газета, открытие регулярного рейса между двумя городами будет способствовать дальнейшему продвижению Санья как курорта международного уровня, развитию транспортной сети острова Хайнань, а также содействовать развитию деловых и дружеских контактов между жителями китайского курорта и российской северной столицы.

К 2025 году власти Хайнаня поставили задачу превратить провинцию в "международный центр туризма и потребления". По итогам прошлого года, остров посетили 76 млн китайских и иностранных туристов, из них 255,8 тыс. человек - российские граждане.

С 1 мая 2018 года на острове действует безвизовый режим для иностранных туристов из 59 стран - новые условия распространяются как на туристические группы, так и на индивидуальных путешественников. Среди стран, включенных в список ведомства, Россия, Великобритания, Франция, Германия, США и другие. В целях обеспечения стабильности пассажиропотоков власти провинции активно развивают авиасообщение острова - в прошлом году Хайнань запустил 74 новых международных рейса.

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СШАГерманияВеликобританияРоссияКитайФранцияХайнань
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