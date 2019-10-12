РПЦ оценит последствия решения греков в отношении раскольнической церкви на Украине

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Cвященный синод Русской православной церкви (РПЦ) в ближайшее время оценит, как решение Элладской православной церкви о правомерности присвоения автономии раскольнической церкви на Украине скажется на мировом православии и межцерковных отношениях между Москвой и Афинами. Об этом ТАСС в субботу сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Священный синод Русской православной церкви рассмотрит в скором времени последствия решения, принятого сегодня Архиерейским собором Элладской церкви, для двусторонних отношений наших церквей и для мирового Православия в целом", - сказал он.

Греческое агентство Romfea ранее сообщало, что Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент Украины Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию, его обращение было поддержано парламентом.

15 декабря прошлого года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины. 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии.