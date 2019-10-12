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В Хабаровске назвали победителей окружного конкурса "СМИротворец" в ДФО

В мероприятии приняли участие журналисты 104 средств массовой информации

ХАБАРОВСК, 12 октября. /ТАСС/. Авторы 12 средств массовой информации стали победителями окружного этапа XI всероссийского конкурса "СМИротворец" на Дальнем Востоке, сообщил в субботу ТАСС заместитель председателя комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Александр Ивагин.

"Представителей 12 редакций СМИ Дальневосточного федерального округа, ставших победителями в окружном этапе конкурса "СМИротворец", наградили сегодня в Хабаровске. Их материалы определены как лучшие в освещении межнациональных, межконфессиональных отношений", - сказал Ивагин после церемонии награждения.

Окружной этап конкурса длился с августа, журналисты 104 СМИ прислали более 500 работ. На суд жюри были представлены 64 работы из 34 дальневосточных редакций, по итогам отобрали 12 лучших. Оценивали работы эксперты из разных регионов страны.

В номинации "Пресса" первое место досталось журналу "Лучшее в Хабаровске", в номинации "Интернет" - порталу "Новости Якутии", в номинации "Телевидение" - благовещенской ГТРК "Амур". Первое место в номинации "Родные языки" завоевала хабаровская газета "Молодой дальневосточник XXI век". Представители СМИ-победителей получили ценные подарки, их также наградят в Москве на подведении итогов всероссийского конкурса в ноябре.

"Журналисты, которые работают с темами межнациональных, межконфессиональных отношений, вносят значимый вклад в сохранение и развитие взаимодействия между представителями народов и религий на территории своих регионов. Такие темы очень сложны, должны прорабатываться с учетом бесконфликтности. Это требует особого мастерства", - отметил Ивагин.

ХI Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации госпрограммы РФ "Реализация государственной национальной политики" по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.

Теги
РоссияХабаровский край
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