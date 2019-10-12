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Ингушетия снова получила Гран-при агровыставки "Золотая осень"

Регион представили более 30 агропредприятий республики, которые производят мед, овощи, фрукты, мясо-молочную продукцию и многое другое

МАГАС, 12 октября. /ТАСС/. Представители Ингушетии во второй раз завоевали Гран-при Российской агропромышленной выставки "Золотая осень", а пчеловоды республики получили четыре золотые медали, рассказал ТАСС замминистра сельского хозяйства Ингушетии Мухажир Албаков.

"Мы в этом году снова завоевали Гран-при на "Золотой осени", точнее наш выставочный стенд, что для нас очень важно. Это доказывает, что сельское хозяйство в регионе успешно развивается, но нам, конечно, есть куда стремиться. В этом году наш регион представили более 30 агропредприятий республики, которые производят мед, овощи, фрукты, мясо-молочную продукцию, колбасные изделия, минеральную воду и многое другое", - сказал Албаков.

По его словам, в этом году на выставке особенно отметили продукцию пчеловодов региона, которые завоевали золотые медали.

"Впервые четыре производителя меда из Ингушетии завоевали золотые медали, это определенно знак качества и доказательство того, что наш мед самый лучший и экологически чистый. Золотые медали с собой увозят Ассоциация пчеловодов республики, ГУП "Нектар" и два крестьянско-фермерских хозяйства - "Аль-Буруж" и "Часыгов У.". Также нами был заключен ряд выгодных соглашений", - добавил собеседник агентства.

В 2018 году на агропромышленной выставке "Золотая осень" делегация из Ингушетии заключила пять соглашений о сотрудничестве с инвесторами на сумму более 1 млрд рублей. Также регион получил Гран-при выставки.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2019" в среду начала работу на ВДНХ в Москве в 21-й раз, она завершилась 12 октября.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетия
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