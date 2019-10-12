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Митрополит Иларион сообщил, что РПЦ входит в число самых быстрорастущих церквей в мире

По словам председателя Синодального отдела по внешним церковным связям Московского патриархата, рост церковного строительства в России связан с "запросами населения"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь входит в число самых быстрорастущих церквей в мире, заявил в субботу председатель Синодального отдела по внешним церковным связям Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Мы очень хорошо знаем, где находятся самые быстрорастущие церкви, и вот одна из таковых - это Русская православная церковь. У нас 30 лет назад было 6 тыс. приходов, сейчас у нас 40 тыс. приходов, у нас было 20 монастырей, сейчас у нас без малого тысяча монастырей", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Иларион отметил, что рост церковного строительства связан с "запросами населения". "Нигде никто не строит храмы и не открывает монастыри по какой-то разнарядке, спущенной сверху, везде храмы и монастыри возникают там, где этого просят люди, там, где складываются приходские или монашеские общины", - пояснил он.

"Вот буквально на днях наша церковь приросла еще почти сотней приходов Архиепископии русских зарубежных приходов, которые были в Константинопольском патриархате, а теперь они вошли в состав Московского патриархата", - добавил митрополит.

В мае в ходе визита в Страсбург Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что за последние 10 лет в России было возведено порядка 30 тыс. храмов, а в июле отметил, что широкое строительство церквей в стране связано с возрождением православия.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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