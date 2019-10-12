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Арктика сегодня

Фестиваль городской среды с участием студентов из регионов РФ завершился в Мурманске

Как сказал губернатор региона, участников мероприятия привлекут к работе по благоустройству Мурманской области
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Описание
© Илья Виноградов/ТАСС
© Илья Виноградов/ТАСС
© Илья Виноградов/ТАСС

МУРМАНСК, 12 октября. /ТАСС/. Фестиваль городской среды "MURMANИСТИКА" с участием более сотни студентов и экспертов из нескольких регионов России завершился в субботу в Мурманске. Участники изготовили более 20 макетов арт-объектов, большинство из которых украсят города области, сообщили ТАСС в организовавшем фестиваль Мурманском арктическом госуниверситете (МАГУ).

"Фестиваль проводился впервые и продлился неделю. Три разработанных студентами эскиза уже воплощены, еще более 20 представлены в виде макетов, большинство из них также будут воплощены и установлены в городах области", - сказали в вузе.

Фестиваль стал творческим марафоном с мотивационными сессиями, экскурсиями по Мурманску, конкурсами, выставками. Гости и участники - студенты из Новгородской, Архангельской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. В качестве экспертов выступили представители профильных министерств регионов, руководители архитектурных бюро, мастера инсталляций, строители.

Эксперты и власти региона отметили высокий уровень работ. Как сказал на закрытии фестиваля губернатор региона Андрей Чибис, студенты настолько хорошо показали себя, что будут приглашены к комплексной работе по благоустройству Мурманской области. "Очень высокий уровень работ, много талантливой молодежи. Мы привлекаем их со следующего года к реальной работе по проектированию общественных пространств и дворовых территорий", - отметил он.

Первые из изготовленных арт-объектов - скамейки "Посидим на Имандре" - будут установлены в Апатитах, неподалеку от самого большого на Кольском полуострове озера Имандра. Пирамида с геометрическими рисунками на гранях украсит город Кировск. А в Мурманске уже установили декоративно-информационное панно. Среди созданных макетов - беседка для смотровой площадки в Мурманске, декоративный маяк для Териберки, скамейки с макетом айсберга и многое другое.

Фестиваль городской среды "MURMANИСТИКА" проводится МАГУ при поддержке Росмолодежи и правительства области. Продолжением проекта станут интерактивная платформа "MURMANИСТ", которая соберет все культурные инициативы на одной интернет-платформе, а также методическое пособие благоустройства арктических зон "АРКТИКАметрия" для дизайнеров городской среды на Севере. Как отметил губернатор, фестиваль станет ежегодным и будет проходить в разных городах области.

Теги
РоссияАрктика сегодняМурманская область
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