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В Тульской области восстановили памятник Александру II

Он был утрачен после октябрьской революции 1917 года

ТУЛА, 12 октября. /ТАСС/. Бюст императора Александра II, снесенный в городе Веневе Тульской области после октябрьской революции 1917 года, восстановили по старым фотографиям и открыли на прежнем месте в субботу. Об этом ТАСС рассказал заведующий городским туристско-информационным центром Денис Махель.

"Бюст Александра II был установлен в Веневе в 1911 году к 50-летию отмены крепостного права и уничтожен после октябрьской революции 1917 года. Сохранились фотографии 1913 года, по которым памятник удалось восстановить. Сегодня состоялось его открытие, высота бюста с постаментом - около четырех метров, общий вес скульптурной композиции - 3,5 т. Сам бюст отлит из бронзы, постамент облицован мрамором, на нем размещены таблички с описанием наиболее значимых событий в период правления императора", - сказал Махель.

Памятник установили, на прежнем месте - в сквере у здания, где сейчас размещается детская школа искусств. "В этом доме 17 августа 1837 года тогда еще цесаревич Александр останавливался на ночлег. Он закончил обучение, и его наставник Василий Андреевич Жуковский разработал ознакомительный тур по России. Маршрут проходил, в том числе из Рязани в Орел через Тульскую губернию, через Венев", - отметил Махель.

С идеей восстановления памятника около трех лет назад выступил городской краеведческий клуб, спонсорскую помощь в изготовлении и установке бюста оказал руководитель скульптурной мастерской из Краснодарского края Михаил Сердюков. За счет администрация Веневского района была благоустроена территория сквера.

Венев основан в XVI веке, расположен на северо-востоке Тульской области в 52 км от областного центра. Среди самых значимых достопримечательной города - колокольня церкви Николая Чудотворца, высотой 77 м, построенная в начале XIX века. Долгое время она находилась в запустении, сейчас идет реставрация. Численность населения города составляет около 14 тыс. человек.

Александр II родился 29 апреля 1818 года в Москве, он был старшим сыном императора Николая I и императрицы Александры Федоровны. Взошел на престол 3 марта 1855 года, в период его царствования был проведен ряд значимых реформ, в том числе в 1861 году отменено крепостное право. 14 марта 1881 года в результате покушения Александр II был смертельно ранен, похоронен в усыпальнице Романовых в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

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