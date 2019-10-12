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Финальный концерт прощального тура группы "Ленинград" посетили 67 тыс. человек

Музыкальный коллектив выступил в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Группа Сергея Шнурова "Ленинград" завершила прощальные гастроли концертом в родном городе артиста - Петербурге.

"Число зрителей составило 67 тыс. 115 человек", - сказала представитель организаторов концерта.

В марте Шнуров сообщил, что стадионный тур 2019 года станет последней гастролью группы. Он начался 4 июня в Калининграде, после этого "Ленинград" выступил в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростов-на-Дону. Концерты посетили свыше 342 тыс. человек.

Выступление "Ленинграда" прошло на стадионе "Газпром Арена", который является домашней ареной футбольного клуба "Зенит". С песни про этот клуб группа и начала выступление. Коллектив провел на сцене почти три часа, исполняя свои композиции.

Перед концертом Шнуров признался журналистам, что не исключает возрождения группы в будущем. "Я думаю, что сейчас плато, пик (популярности), наверное, был год назад и будет ли "реньюнион" группировки "Ленинград", я не знаю, обещать я не могу. Мне очень бы хотелось, чтобы группировка "Ленинград" уходила бы так долго, как Алла Пугачева, чтобы мы бесконечно давали прощальные концерты, все бы плакали, говорили до свидания, а потом мы возвращались", - сказал он.

Группа была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидер и автор большинства песен - Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики.

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