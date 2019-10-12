Жители Екатеринбурга в ходе опроса выберут место строительства храма Святой Екатерины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Опрос по выбору места строительства собора Святой Екатерины пройдет в Екатеринбурге 13 октября. Это первый опыт проведения общегородского опроса в России наподобие выборов, сообщил ТАСС председатель городской избирательной комиссии Вадим Антошин.

В мае в Екатеринбурге проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади. Президент России Владимир Путин предложил городским властям урегулировать конфликт, выяснив мнение горожан о наиболее подходящем месте для возведения собора.

"Это первый опыт проведения общегородского опроса в России. В Екатеринбурге откроется 51 избирательный участок, жители будут выбирать из двух площадок: место бывшего Приборостроительного завода на набережной городского пруда и участок за Макаровским мостом. Проголосовать можно будет один раз за один из вариантов. Опрос будет признан состоявшимся, если на него придут более 10857 избирателей (1% от общего числа), которым больше 18 лет, и которые имеют постоянную прописку в городе", - сказал он.

Контролировать ход опроса будут по четыре наблюдателя на каждом избирательном участке. Всего от независимых организаций подали заявки 182 человека. Представители СМИ могут контролировать ход голосования на каждом из его этапов: от открытия участков до завершения подсчета голосов, которое начнется в 00:00 (22:00 мск) местного времени 14 октября. Также в каждом пункте проведения опроса будут установлены камеры видеонаблюдения, изображения с которых будут транслироваться на официальный портал администрации города "Екатеринбург.рф".

Дата опроса - 13 октября - была назначена депутатами гордумы на заседании 24 сентября. Стоимость его проведения составит около 6 млн рублей. На начало опроса напечатано 150 тыс. бюллетеней, однако, если этого не хватит, избирком готов допечатать еще более 600 тыс. листов. "Всего мы готовы изготовить до 760 тыс. бюллетеней. Но в целях экономии средств, чтобы потом бюджетные деньги не шли под нож, пока изготовлена первая часть тиража - порядка 150 тыс. листов. <...> Мы совместно с типографией решили, что при необходимости <...> сможем изготовить любое необходимое количество листов, защитить их специальной печатью нашей комиссии и доставить на опросные пункты", - рассказал Антошин.

О храме

Собор святой Екатерины, разрушенный в 1930 году, планировали построить на новом месте в сквере в центре Екатеринбурга. Исторически собор располагался также в центральной части города, но на другом берегу реки. Сейчас там находятся фонтан, часовня и памятник основателям города. Идея восстановления храма обсуждалась много раз, и в ходе общественных слушаний было принято решение строить храм на новом месте. Все формальности были соблюдены, однако фактическое начало строительства вызвало недовольство горожан, и 13 мая они вышли на стихийную акцию протеста, которая продолжалась несколько дней.