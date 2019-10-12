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Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

По информации источника в правоохранительных органах, всего планируется сократить около 2 тыс. человек
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции началось в ряде регионов России, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц.

По его словам, уменьшение штатной численности Госавтоинспекции связано с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД. "Начавшиеся сокращения не скажутся на работе подразделений Госавтоинспекции", - отметил собеседник агентства.

ТАСС был направлен запрос в пресс-центр МВД с просьбой прокомментировать данную информацию, однако ответ на него пока не получен.

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