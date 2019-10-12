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В Калифорнии с 2023 года запретят новые изделия из натурального меха

Закон введет наказание в виде штрафов за нарушение запрета

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон о запрете на изготовление изделий из натурального меха, их продажу и распространение на территории этого американского штата. Об этом губернатор сообщил в субботу в своем Twitter.

Новый закон вступает в силу в январе 2023 года. "Я только что утвердил один из наиболее действенных в истории США законов, направленных на защиту прав животных. Калифорния станет первым штатом в стране, запретившим продажу новых изделий из натурального меха", - отметил Ньюсом.

Закон введет наказание в виде штрафов за нарушение запрета, который касается использования меха в производстве одежды, сумок, обуви, головных уборов и связок ключей. Исключения предусмотрены только для товаров, предназначенных для совершения религиозных обрядов, и для чучел животных.

По данным Общества гуманности Соединенных Штатов, пушная промышленность несет ответственность за "умерщвление и страдания" более 100 млн особей животных в мире каждый год.

Губернатор Калифорнии одновременно внес рысь в список животных, охраняемых законом. С 2025 года в штате будет запрещено охотиться, ставить ловушки и умерщвлять этих диких млекопитающих.

Примеру Калифорнии могут в скором времени последовать штаты Нью-Йорк и Гавайи. Их законодательные собрания рассматривают предложения о введении запрета на новые изделия из натурального меха.

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