В посольство РФ не поступало информации о россиянах, пострадавших в Японии из-за тайфуна

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Информации о гражданах России, пострадавших в результате тайфуна "Хагибис" в Японии, не поступало. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в посольстве РФ в Токио.

"Информации о пострадавших среди россиян не поступало. Посольство продолжает держать ситуацию на контроле", - подчеркнул собеседник агентства.

По последним данным, по крайней мере восемь человек погибли, 24 числятся пропавшими и еще более 100 получили травмы различной степени тяжести из-за удара стихии. Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита возобновлена, однако железнодорожное сообщение, включая движение линий поездов в Токио, по-прежнему ограничено. Местные власти обещают нормализовать ситуацию в течение воскресения.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в префектуре Нагано, где разлив реки Синано вызвал затопление обширных территорий. В настоящее время местные экстренные службы при поддержке отрядов Сил самообороны страны проводят спасательные работы. Токио в целом смог избежать серьезного ущерба от удара стихии, который ограничился поломанными деревьями и подтоплением в районе Сэтагая, где накануне произошел разлив реки Тамагава. В настоящее время ситуация там нормализовалась.