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В Хабаровском крае не осталось подтопленных домов

Отметка высоты реки Амур за сутки упала на 20 см

ТАСС, 13 октября. Паводковые воды ушли из всех домов, подтопленных ранее в Хабаровском крае из-за разлива реки Амур, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС региона.

"За минувшие сутки количество населенных пунктов в зоне паводка уменьшилось на 1. Освободились от воды последние 7 жилых домов в поселке Хорпинском города Комсомольска-на-Амуре. Таким образом, в зоне паводка остаются 30 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

 

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В воскресенье в 19 населенных пунктах края остаются подтоплены 138 приусадебных участков и 23 участка межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Отметка высоты реки Амур у города Комсомольска-на-Амуре составила 496 см (минус 20 см за сутки), у города Хабаровска - 224 см (минус 18 см за сутки), города Николаевска-на-Амуре - 213 см (минус 3 см за сутки).

В населенных пунктах продолжают работать оценочные комиссии по подсчету ущерба, нанесенного в результате паводка, ведутся аварийно-восстановительные работы. Всего для ликвидации последствий паводка привлечен 161 человек и 39 единиц техники.

Сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод сохраняется с конца июля. Всего за время паводка было подтоплено около 1 тыс. домов.

Теги
РоссияХабаровский край
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