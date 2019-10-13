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Кризис в Сирии

Российские военные в Сирии передали 3,5 тонны продовольствия жителям провинции Дераа

Ранее осенью российские военные доставили продовольственную помощь в город Изра, а также отдаленное село Маарие
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Описание
© Сергей Новиков/ТАСС
© Сергей Новиков/ТАСС
© Сергей Новиков/ТАСС
© Сергей Новиков/ТАСС

ЭБТАА /провинция Дераа, Сирия/, 13 октября. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли продовольственную помощь в провинцию Дераа. Жители города Эбтаа неподалеку от границы с Иорданией получили более 3,5 тонны продуктов первой необходимости, сообщил российским журналистам представитель ЦПВС майор Денис Анисимов.

"В населенном пункте Эбтаа прошла гуманитарная акция с выдачей индивидуальных продовольственных наборов, расфасованных в пакеты с российской и сирийской символикой. Общая масса этих наборов превысила 3,5 тонны. Мы передали такие важные продукты, как мука, сахар, рис, чай, сгущенное молоко. В этом городе такая помощь очень востребована, мы понимаем это по добрым словам местных жителей", - сказал Анисимов.

Город Эбтаа входит в состав района Изра, одного из трех районов провинции Дераа, и находится примерно в 80 км к югу от Дамаска, по пути в столицу Иордании. Административный центр данной провинции был возвращен под контроль правительства только чуть более года назад. Ранее осенью российские военные доставили продовольственную помощь в город Изра, а также отдаленное село Маарие на стыке границ с Иорданией и оккупированными Израилем Голанскими высотами.

Входящий в состав Минобороны России Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике был создан в феврале 2016 года. В задачи центра входит заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи. В ее состав включены индивидуальные рационы питания, а также мука, сахар, крупы, рыбные и мясные консервы, детские товары и медикаменты.

Сирийская минчанка

Вместе с сотнями жителей небольшого сирийского города получить помощь от российских военных пришла уроженка Минска Валентина Дрыганова. 40 лет назад она вышла замуж за учившегося в СССР молодого специалиста из Сирии и уехала к нему на родину. Там, в городке Эбтаа на полпути между Дамаском и Амманом, появились на свет их дети - двое сыновей и дочь, родились внуки.

"Пока в Дераа шли бои, мы едва не каждый день прятались от обстрелов. Убежищ у нас в домах нет, так что люди просто пересиживали бои за закрытыми воротами либо разъезжались по деревням - туда, где на тот момент было потише. Но и это можно было сделать не всегда, боевики часто перекрывали дороги. Мы все же смогли уехать - муж был парализован, и я возила его в Дамаск на лечение. Выбираться туда приходилось кружными путями - только по тем дорогам, где не стояли мятежники", - рассказала Дрыганова.

По ее словам, за время отсутствия центральной власти с продуктами тоже было нелегко: что-то семья одалживала у соседей, а что-то присылал старший сын, который еще в Советском Союзе выучился на врача и работает в Кувейте. Теперь, когда сирийская армия вернула контроль над провинцией Дераа, люди заново привыкают жить без обстрелов и перекрытых дорог. "Народ ожил, перестал бояться. Большое спасибо России, ваши ребята нам очень помогают. Каждый раз, когда они приезжают, я приглашаю их домой, они для нас дорогие гости", - сказала Валентина Дрыганова.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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