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Тайфун "Хагибис" принес непогоду на юг Курильских островов

Ожидается усиление ветра до 33 м/с

ТАСС, 13 октября. Уходящий в Тихий океан со стороны Японии тайфун "Хагибис" принес сильный дождь и ветер в южную часть Большой Курильской гряды, сообщили ТАСС в воскресенье в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Накануне спасатели объявили штормовое предупреждение. На территории Южно-Курильского и Курильского районов ожидался сильный дождь и ветер порывами до 33 м/с.

"Сейчас тайфун своим северным крылом оказывает влияние на Южно-Курильские острова, там идет сильный дождь, сила ветра достигает 25 м/с. На погоду на самом острове Сахалин тайфун не повлияет. На юге Курильских островов ветер еще усилится до 33 м/с порывами, что соответствует значению урагана", - сказали в ведомстве.

В Японии по крайней мере восемь человек погибли, 24 числятся пропавшими и еще более 100 получили травмы из-за удара тайфуна "Хагибис". Работа аэропортов Ханэда и Нарита в Токио возобновлена, однако железнодорожное сообщение по многим направлениям приостановлено. Местные власти обещают возобновить транспортное сообщение в воскресенье.

Теги
РоссияСахалинская область
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