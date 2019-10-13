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Участки для опроса горожан по месту строительства храма открылись в Екатеринбурге

Каждый из них снабжен камерами видеонаблюдения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Участки, на которых пройдет опрос горожан по месту строительства храма Святой Екатерины, открылись в Екатеринбурге в 08:00 по местному времени (06:00 мск). Об этом сообщил ТАСС председатель екатеринбургской избирательной комиссии Вадим Антошин.

"Участки для проведения опроса открылись", - сказал собеседник агентства.

Всего, по данным избиркома, в Екатеринбурге функционирует 51 площадка, где будет проводиться опрос горожан, имеющих постоянную прописку в Екатеринбурге и достигших 18-летнего возраста. Как сообщал журналистам руководитель аппарата администрации города Илья Захаров, каждый участок снабжен камерами видеонаблюдения, изображения с которых будут транслироваться на официальный портал Екатеринбурга. Избирательные участки закроются в 20:00 местного времени (18:00 мск). Подсчет голосов члены избиркома начнут в полночь 14 октября.

По словам Захарова, опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей, то есть 10857 человек. Утверждены две площадки для включения в опросный лист: участки на месте бывшего Приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Общая стоимость опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере в центре города. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.

 

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