Порог явки на опрос по храму в Екатеринбурге почти преодолен

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Порог явки на опрос по месту строительства храма Святой Екатерины, который проходит в Екатеринбурге в воскресенье, почти преодолен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургской избирательной комиссии в воскресенье.

Руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров сообщал, что опрос по строительству храма будет признан состоявшимся при явке от 1% - это 10857 человек.

"Явка на опросные участки на 10:00 местного времени (08:00 мск) составляет почти 10 тыс. человек. Однопроцентный порог явки почти преодолен", - сказали в пресс-службе и отметили, что избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (06:00 мск).

Всего в Екатеринбурге функционирует 51 площадка. Там проводиться опрос горожан, имеющих постоянную прописку в Екатеринбурге и достигших 18-летнего возраста. Как сообщал журналистам руководитель аппарата администрации города Илья Захаров, каждый участок снабжен камерами видеонаблюдения, изображения с которых будут транслироваться на официальный портал Екатеринбурга. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (18:00 мск). Подсчет голосов члены избиркома начнут в полночь 14 октября.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере в центре города. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.