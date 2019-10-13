Путин отметил эффективность и конкурентоспособность аграрного сектора России

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив эффективность отечественного аграрного сектора и его влияние на качество жизни граждан.

"Сельское хозяйство - одна из базовых, ключевых отраслей экономики, работа, которая напрямую влияет на качество жизни граждан. И важно, что сегодня отечественный аграрный сектор уверенно развивается. Более того, наращивает свое влияние на мировых рынках. А это говорит о его эффективности и растущей конкурентоспособности, о том, что наша российская продукция пользуется заслуженным признанием и доверием со стороны потребителей как у нас в стране, так и за рубежом", - сказал глава государства в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24".

Президент напомнил, что сегодня Россия поставляет аграрную продукцию в более чем 150 стран. "По итогам прошлого года Россия занимает первое место в мире по поставкам пшеницы, а по ряду других позиций - например, ячмень, подсолнечное, рапсовое масло - входит в тройку мировых лидеров. Все это, безусловно, результат вашего труда, вашего профессионализма. Мы обязательно должны и будем двигаться дальше, наращивать наш потенциал", - добавил он.

"И, конечно, наша задача - добиться того, чтобы жизнь на селе с точки зрения жилья, инфраструктуры, общего комфорта отвечала современным стандартам, чтобы каждый из вас мог по праву гордиться не только своей работой, но и родным селом или поселком", - сказал Путин.

История праздника

В СССР с 1966 году во второе воскресенье октября отмечался Всесоюзный день работников сельского хозяйства (согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1966 года), в 1980 году он был переименован в День работников сельского хозяйства. В 1986 году был установлен День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса (указ Президиума ВС СССР от 2 октября 1986 года), который стали проводить в третье воскресенье ноября. В 1988 году его объединили с Днем мелиоратора в единый праздник - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (указ Президиума ВС СССР от 1 ноября 1988 года "О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях"). 31 мая 1999 года празднование Дня было подтверждено указом президента РФ Бориса Ельцина во второе воскресенье октября.