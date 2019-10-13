РЭО предложил наказывать бизнес за отказ от заключения договоров на вывоз мусора

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Российский экологический оператор предлагает ввести административную ответственность для юридических лиц, которые отказываются заключать договоры на вывоз мусора. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора компании Вячеслав Духин.

"РЭО анализирует правоприменительную практику по привлечению к ответственности за отсутствие договора на оказание услуг обращения с твердыми коммунальными отходами с региональными операторами обращения с твердыми коммунальными отходами. Первые результаты показывают необходимость совершенствования порядка заключения договоров, в том числе: установление обязанности по заключению договора в письменной форме по обращению любой из сторон; введение в Кодекс РФ об административных правонарушениях административной ответственности за отказ от заключения договора в письменной форме", - сказал он.

Сейчас, по данным РЭО, порядка 30% бизнеса в РФ заключили договоры на вывоз коммунальных отходов. Несмотря на то, что собираемость платежей с населения в среднем в России пока также невысокая, она значительно превышает показатель среди юрлиц около 60% (данные на август 2019 года).

"Отказ юрлиц от заключения договоров, скрытие ими образования отходов приводит к тому, что все отходы юрлиц оказываются в бачках населения, и население за них платит или региональный оператор несет убытки, вывозя больший объем. Проблему решать обязательно нужно, [это можно сделать] путем внесения изменений в КоАП и введения ответственности за отказ от заключения договоров. Но ответственности не может быть в КоАП до тех пор, пока существует действующая система заключения договоров через оферту", - заявил ТАСС исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.

Он добавил, что эта проблема особенно актуальна для некоторых регионов РФ, но не уточнил, каких. "Многие наши регоператоры с ней справились с помощью эффективного взаимодействия с органами власти субъектов и информационных кампаний. Также регоператоры обращаются в суды для урегулирования разногласий по оплате предоставленных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами", - сказал Губайдуллин.

Создать справедливые условия

С Губайдуллиным и Духиным не согласился уполномоченный при президенте РФ по защите предпринимателей Борис Титов. По его мнению, прежде чем наказывать бизнес за уход от договоров на вывоз мусор, надо сделать их условиях справедливыми. Он напомнил, что недавно обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить нормативы образования твердых коммунальных отходов.

"Нормативы образования твердых коммунальных отходов в разных регионах различаются в сотни раз. Как получились эти цифры? Кто их придумал, что лежало в основе, кроме желания оператора гарантированно получать как можно больше средств? Сначала надо разработать понятную всем методику, доказать с фактами и цифрами, что нормативы соответствуют реальности", - сказал Титов ТАСС.

По нормативу или по факту

Сейчас у юридических лиц есть выбор, в какой форме заключать договор на вывоз мусора: по нормативу или по факту. Стоимость услуги по нормативу рассчитывается через умножение площади объекта (например, магазина или ресторана) на норму образования отходов для этого вида деятельности. Стоимость услуги по факту определяется количеством контейнеров, которые по запросу компании устанавливает и обслуживает региональный оператор.

По словам Титова, в ряде субъектов РФ бизнесу не дают возможность заключать договор по факту. "Во многих регионах предпринимателям просто отказывают в альтернативе - оплачивать вывоз мусора не по нормативу, а по фактическому количеству и объему. В Карелии нам удалось отстоять интересы заявителей, в типовой договор включено соответствующее условие. Но в других регионах проблема пока сохраняется", - пояснил он.

Ко всему прочему, добавил бизнес-омбудсмен, сейчас не понятно, как комбинировать договоры между оператором, арендодателем и многочисленными арендаторами производственных площадей.

"Сначала нужно досконально решить эти вопросы, а потом говорить об обязательности заключения договоров", - резюмировал он.