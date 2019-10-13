Медведев поздравил работников аграрного сектора с профессиональным праздником

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив ответственный и добросовестный подход к исполнению своих задач. Текст поздравительной телеграммы опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

Медведев отметил, что благодаря аграриям, которым зачастую приходится трудиться в сложных условиях, Россия "является мощной аграрной державой". "Ваша профессия заслуженно пользуется особым уважением, - говорится в тексте. - Вы работаете в самых непростых условиях, часто - без выходных, в любую погоду. И всегда подходите к делу ответственно, добросовестно, вкладывая в него все силы и душу".

Премьер заверил, что правительство будет продолжать оказывать поддержку работникам аграрного сектора РФ. "Необходимо и дальше внедрять современные биотехнологии, совершенствовать систему агрологистики, увеличивать экспорт сельхозпродукции, строить жилье и дороги на селе, - отметил Медведев. - От этого напрямую зависит успешное развитие агропромышленного комплекса, укрепление продовольственной безопасности страны, а значит - здоровье и благополучие миллионов людей".

Глава правительства поблагодарил аграриев за их труд, отметив, что он "позволяет отрасли по праву считаться гордостью национальной экономики".

История праздника

В СССР с 1966 года во второе воскресенье октября отмечался Всесоюзный день работников сельского хозяйства (согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1966 года), в 1980 году он был переименован в День работников сельского хозяйства. В 1986 году был установлен День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса (указ Президиума ВС СССР от 2 октября 1986 года), который стали проводить в третье воскресенье ноября. В 1988 году его объединили с Днем мелиоратора в единый праздник - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (указ Президиума ВС СССР от 1 ноября 1988 года "О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях"). 31 мая 1999 года празднование Дня было подтверждено указом президента РФ Бориса Ельцина во второе воскресенье октября.