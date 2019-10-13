Превышение концентрации сероводорода в шесть раз зафиксировано в пригороде Оренбурга

ОРЕНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Экологическая служба Оренбургской области в ночь на воскресенье зафиксировала превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) сероводорода от двух до шести раз в нескольких поселках Оренбургского района. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области.

"Ночью специалисты Экологической службы Оренбургской области работали в поселках Пригородный, Бердянка, Благословенка Оренбургского района. Зафиксировано превышение по сероводороду в поселке Пригородном в двух точках в шесть раз. В Бердянке превышений не зафиксировано, около села Благословенка превышение в 2,3 раза", - сказали в пресс-службе.

Ядовитый запах сероводорода ночью 13 октября беспокоил жителей пригорода Оренбурга, которые оставляли многочисленные записи в социальных сетях, а также звонили в экстренные службы. В МЧС им рекомендовали принять меры безопасности: плотно закрыть окна и двери, не выходить на улицу, не спускаться в подвалы, потому что газ тяжелее воздуха и опускается вниз.

В Экологическую службу Оренбургской области поступило 23 обращения от жителей. Через 20 минут с момента поступления первого звонка специалисты лаборатории уже работали на месте. По данным экологов, ядовитое облако развеялось за 20 минут.

"Произведенные через 20 минут повторные заборы воздуха уже не показывали никаких превышений, запах исчез, показатели пришли в норму. Утром 13 октября жалоб не поступало", - уточнили в ведомстве.

С июля по сентябрь 2019 года в Оренбургской области сразу несколько районов отмечались в сводках экологов по сероводороду: это города Оренбург, Медногорск, Орск и поселок Переволоцкий. В среднем превышение нормы составляло 2-3 раза, что дает ощутимый запах в воздухе, но не может негативно сказаться на самочувствии людей. В минприроды уточняют, что речь идет о максимально разовых превышениях ПДК. При повторных замерах через 20 минут облако развеивалось, и показатели приходили в норму.