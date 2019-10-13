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Посол России в Латвии считает салют в Москве в честь освобождения Риги необходимым

Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планы провести в Москве праздничный салют, посвященный 75-летию освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику МИД Латвии

РИГА, 13 октября. /ТАСС/. Россия не изменит свои планы провести в Москве в воскресенье праздничный салют, посвященный 75-летию освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику МИД Латвии, поскольку проведение такого салюта - это право и обязанность РФ. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил в воскресенье посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов.

"Глава МИД Латвии имеет право выступать по любому поводу, имеет право на свою точку зрения, - сказал посол. - Но как это может повлиять на наше право, обязанность и необходимость не забывать свою историю, гордиться своими победами? Мы не проиграли. Нам не стыдно и не жалко".

В воскресенье глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в своем Twitter отметил, что "это великолепно, что нацисты были побеждены", однако Красная Армия, по его мнению, также якобы принесла десятилетия советской оккупации. МИД Латвии в специальном заявлении ранее оценил планы провести 13 октября в Москве салют по случаю 75-летия освобождения Риги как неприемлемый жест.

Торжественные мероприятия в Риге

В воскресенье в Риге состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику воинам-освободителям по случаю 75-летия освобождения латвийской столицы от немецко-фашистских захватчиков. В церемонии приняли участие представители посольства РФ, ветеранских организаций, депутаты Сейма (парламента) Латвии.

В рамках торжественных мероприятий в Риге в воскресенье также состоялась церемония возложения цветов у стелы, установленной в честь воинов-победителей на берегу озера Киш. Силами энтузиастов из местных организаций соотечественников там из года в год по традиции организуется инсценировка событий 75-летней давности - форсирования этой водной преграды советскими солдатами в октябре 1944 года. По окончании реконструкции предусмотрено награждение участников.

В тот же день в международном культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Риге пройдет научно-историческая конференция, посвященная 75-летию освобождения Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков, и откроется фотовыставка, которая также посвящена юбилею Рижской военной операции. Завершится день праздничным приемом для ветеранов Великой Отечественной войны и соотечественников в "Доме Москвы".

Вечером в воскресенье в Москве будет дан праздничный салют, посвященный 75-летию освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

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